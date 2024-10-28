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Ünlü Sanatçı Evini Kanal D’ye Tanıttı

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DENİZ MANZARALI EVDEKİ ŞIK TASARIM

5 oda 1 salondan oluşan deniz manzaralı evinin kapılarını Kanal D izleyicilerine açan Aslı Hünel, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 7 yıldır Savaş Yurtsever ile sürdüğü mutlu evlilikle bilinen Hünel, iş hayatından uzak kaldığında zamanını evinin konforunda değerlendirmeyi tercih ediyor.

EŞİSİ İLGİLENMİŞ

Hünel, evinin her ayrıntısıyla yakından ilgilenmiş. Salonunun iki ayrı bölümden meydana geldiği bu evde, her alan farklı bir tarzda tasarlanmış. Bu özel tasarımlar, Hünel’in estetik anlayışını ve zevkini gözler önüne seriyor.

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