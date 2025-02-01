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Ünlü Şarkıcı Köyüne Geri Döndü

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EVLİLİK VE BOŞANMA SÜRECİ

O sırada bir evlilik yaptı. Ancak sonradan boşandığı eşinden çok çekti. Bir dönem o kadar bunaldı ki, yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde oluşan darp izlerini gözler önüne sermekten bile çekinmedi.

LÜKS HAYATLARDAN SİGARA

Daha sonra pırıltılı büyük kentte oldukça lüks bir yaşam sürmek istedi. Bir süre bu hayalini gerçekleştirdi de. Fakat sonrasında radikal bir karar alarak tasını tarağını toplayıp doğum yerine yakın bir köye yerleşti.

Böylece hem kendisine huzurlu bir yaşam alanı yarattı hem de çocukları için daha sağlıklı bir ortam sağladı.

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