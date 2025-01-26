Ünlü Şarkıcı Tom Parker’ın Hüzünlü Hikayesi

HASTALIKLA MÜCADELE VE SON DAKİKA HABERİ

Ekim 2020’de beyin kanseri teşhisi konulan The Wanted grubunun ünlü üyesi Tom Parker’a doktorlar 12 ay ömür biçmişti. Bu ağır haber, şarkıcının sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına ulaştığında, birçok kişi derin bir üzüntü yaşadı. Tom, “Çok kötü haberler aldım. Beynimde tümör var. Ama çocuğum ve hamile karım için sonuna kadar savaşacağım” sözleriyle umudunu göstermişti.

VEFAT VE GERİDE KALANLAR

Mart 2022’de, 33 yaşında hayatını kaybeden Tom Parker, ardında derin bir acı bıraktı. Eşi Kelsey Parker ve şu anda beş ve dört yaşında olan iki küçük çocuğu Aurelia ve Bodhi, bu zorlu süreçte en çok etkilenenlerdi. Tom’un genç yaşında kaybedilmesi, bir peri masalının acı bir şekilde yarım kalması anlamına geliyordu.