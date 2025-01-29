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Ünlü Şarkıcıya ‘Ben Senin Karınım’ Şoku

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ÜNLÜ ÇİFTİN DEHŞET ANLARI

The Chainsmokers’ın solisti Drew Taggart ve nişanlısı Mari Fonseca, hafta sonu evlerinde sakin bir şekilde otururken korkunç bir durumla karşılaştı. Ünlü magazin platformu TMZ’nin ortaya çıkardığı bilgiye göre, tanımadıkları bir kadın, Taggart’ın evinin demir parmaklıklı kapısına tırmanarak bağırmaya başladı.

POLİSİ DEVREYE SOKTULAR

Demir parmaklıkları aşarak eve doğru yaklaşan bu yabancı kadını gören ünlü çift, büyük bir korku yaşadı. Ne yapacaklarını bilemeyen Taggart ve Fonseca, hemen polisi arama kararı aldı. Ünlü şarkıcı ve nişanlısı böylece, beklenmedik bir durumla karşılaşmanın şokunu yaşadı.

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