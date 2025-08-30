Ünlü Şef Cilt Kanseri Açıklaması Yaptı

ÜNLÜ ŞEFİN CİLT KANSERİ TESPİTİ

58 yaşındaki ünlü şef, cumartesi günü sosyal medya aracılığıyla kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden “bazal hücreli karsinom” adı verilen cilt kanserinin alındığını duyurdu. Paylaşımında, “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR

Ramsay, doktorlarına teşekkür ederek sağlık ekibine duyduğu minnettarlığı dile getirdi. “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi. Ünlü şef, bu tür bir sağlık durumunun farkındalık yaratmasının önemini vurguladı.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Uzmanlar, Ramsay’in gönderisine yanıt vererek “gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” şeklinde bir uyarıda bulundu. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı. Takipçileri, Ramsay’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajın önemli bir etki yarattığı görüldü. Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen ve erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri. Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmanın en önemli risk faktörlerinden biri olduğu hatırlatılıyor.