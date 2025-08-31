Ünlü Şef Cilt Kanseri Olduğunu Duyurdu

ÜNLÜ ŞEFİN CİLT KANSERİ DUYURUSU

58 yaşındaki ünlü şef, cumartesi günü sosyal medya üzerinden kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, cildinden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını açıkladı. Paylaşımında “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR

Ramsay, sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi. Uzmanların erken teşhisin önemine dikkat çektiği bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

UZMANLARDAN GÜNEŞE DİKKAT UYARISI

Kanser Araştırmaları UK da Ramsay’in paylaşımına yorum yaparak “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” uyarısında bulundu. Bu mesaj, kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri, ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, bu durum kamuoyunda önemli bir bilinçlenme yarattı.

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMUN RİSK FAKTÖRLERİ

Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen ve erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri olarak biliniyor. Uzun süre güneşe korunmasız maruz kalmak, bu kanser türünün en önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.