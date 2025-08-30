Ünlü Şef Cilt Kanserine Yakalandı

ÜNLÜ ŞEFİN CİLT KANSERİ AÇIKLAMASI

58 yaşındaki ünlü şef, cumartesi günü sosyal medyada kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden “bazal hücreli karsinom” adı verilen cilt kanserinin alındığını ortaya koydu. Paylaşım altında şu ifadeleri kullandı: “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…”

DOKTORLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ramsay, sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek doktorlarına da teşekkür etti. “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi.

UZMANLARDAN ERKEN TEŞHİS UYARISI

Kanser Araştırmaları UK, Ramsay’in paylaşımına yorum yaparak dikkat çekti. “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” şeklinde bir hatırlatma yapıldı. Bu mesaj kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı. Takipçileri de ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM HAKKINDA

Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri. Erken teşhisle tedavi edilebilen bu hastalık için güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmanın en önemli risk faktörlerinden biri olduğu belirtiliyor.