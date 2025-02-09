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Ünlü Sunucu Davina McCall Hayata Döndü

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DAVINA MCCALL’IN YAŞAM SAVAŞI

Geçen yıl kasım ayında kötü haberi hayranlarına kendisi duyurdu ve beyninde tümör bulunduğunu açıkladı. Davina McCall, başarıları sayesinde kraliyet tarafından bile nişan ile ödüllendirilen, ekranların en sevilen sunucularından biridir.

TÜMÖR İÇİN BÜYÜK AMELİYAT

57 yaşındaki ünlü sunucu Davina McCall, kötü huylu olmayan ama bulunduğu yerden dolayı onu her an öldürebilecek olan tümörü aldırmak için büyük bir ameliyat geçirdi. Bu süreçte yaşadığı zorluklarla mücadele ederek hayata tutunmaya devam ediyor.

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