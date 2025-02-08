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Gündem

Ünlü Yıldız Aşk Dedikodularıyla Gündemde

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PARLAK KARIYERİ VE ÖDÜLLERİ

Üstelik son dönemlerde mesleğinde daha fazla bir parıltı göstermeye başladı. Önemli ödüller kazanarak, daha büyük ödüllere de aday gösteriliyor. Kızları, artık yetişkin oldukları için onlara destek olmaya devam ediyor. Ayrıca, torun sevgisini de yaşıyor. Boşanmasına rağmen, eski eşine karşı duyduğu sadakat ve destek de dikkat çekiyor.

ROMANTİK YAKINLAŞMA İDDİALARI

Ancak, bu ünlü yıldızın son zamanlarda gündemde öncelikli sırada yer almasından kaynaklanan farklı bir neden var. Kendinden oldukça genç bir meslektaşıyla romantik bir ilişki içinde olduğuna dair söylentiler yayılıyor!

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