Uraloğlu: 5 Bin Gemiyi Denetledik

DENİZCİLİĞİN ÖNEMİ VE YATIRIMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 193 uluslararası deniz trafiğine açık liman tesisi ile 531 milyon tondan fazla yük elleçlendiklerini açıkladı. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip olacağını vurgulayan Uraloğlu, “Geçen yıl limanlarda 5 bine yakın gemiyi denetledik” dedi. Uraloğlu, Bölge Liman Başkanları ile düzenlenen toplantıda Türkiye’nin deniz yolları bakımından sahip olduğu jeostratejik önemi öne çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde denizciliğe yapılan önemli yatırımlarla Türkiye’nin bu alanda önemli bir seviyeye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, ekibin gayretine ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

DENİZ TRAFİĞİ VE GÜVENLİK

Bakan Uraloğlu, geçen yıl 193 liman tesisi aracılığıyla 531 milyon ton yük elleçlendiğini yeniden dile getirerek, “71 liman başkanlığımız gemi trafiğini yöneterek vatandaşlarımıza hizmet veriyor” dedi. Denizlerde seyir, can ve mal emniyetinin sağlanmasının önemine dikkati çeken Uraloğlu, liman başkanlıklarının üzerine düşen sorumlulukları da hatırlattı. Ayrıca, dünya ticaretinin yüzde 85’inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, “Bir taraftan yolcu taşımacılığı ile ilgili görevlerimiz de var. Bu noktada da mutlaka denizde taşınan insanların burunları kanamadan seyahat etme imkanını sağlamalıyız” şeklinde ifade etti.

DENİZCİLİKTE HIZLI GELİŞİM

2024 yılı itibarıyla Türkiye, dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip ülke olacak. Uraloğlu, “Sektörümüzde geçen yıl limanlarda 5 bine yakın gemiyi denetledik. Bunun için gayret gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye denizcilikte ciddi bir ülkedir” dedi. Ayrıca, gemi denetimlerindeki performansın artırılmasının önemine işaret eden Uraloğlu, “Gemi sigortaları ile ilgili çalışmamız da Denizcilik Genel Müdürlüğümüzce bu ay içinde bitecektir. Avrupa Birliği limanlarındaki Türk Bayraklı gemilerin performansını yukarı çıkarmak için de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” diye ekledi. Uraloğlu, liman başkanlıklarının etkinliğini artırmak için yeni liman hizmet tekneleri devreye alacaklarını belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İSTİHDAM SORUNLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, denizciliğin yüksek gelirli bir istihdam alanı olmasına rağmen kalifiye personel eksikliği sorununa vurgu yaptı. Bu bağlamda ilgili birimlerin gerekli çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi. Ayrıca, hizmetleri dijital ortama taşıyarak vatandaşlara hızlı ve etkili hizmet sunmanın yanı sıra personelin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla e-devlet sistemine geçiş yaptıklarını ifade etti. “Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS), Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB), Gemi İnsanı Bilgi Sistemi (GİBS) gibi sistemlerimiz üzerinden yapılan işlemlerin online olarak yürütülmesiyle sürecin şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.