Uraloğlu: Ağustosta Kruvaziyer Rekoru Kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646’ya ulaştığını ve bu rakamın ağustos ayları içinde en yüksek sayı olarak rekor kırdığını bildirdi. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılına ait ağustos ayı kruvaziyer verilerini aktardı.

Ağustos ayında gemi sayısı arttı

Uraloğlu, kruvaziyer turizminde ağustosta yılın zirvesinin yaşandığını belirtti. Limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203’e ulaştığını ifade etti. Yılın en çok seferinin, 203 gemiyle ağustosta gerçekleştiğinin altını çizen Uraloğlu, “Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk sekiz ayındaki yolcu artışı

Ocak-ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, bu süreçte kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398’e çıkması gerektiğini vurguladı.

Kuşadası Limanı’nın liderliği

Uraloğlu, ağustosta Kuşadası Limanı’na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı’na ise 22 kruvaziyer gemi ile 27 bin 575 yolcu geldiğini açıkladı. Diğer limanlar üzerinden ise 56 gemi ile toplam 58 bin 302 kruvaziyer yolcusunun ulaştığını paylaştı. Ocak-ağustos dönemi verilerine göre, Kuşadası Limanı 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğradığı liman oldu. Kuşadası’nı 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemi ile Bodrum Limanı izledi. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi; Kuşadası Limanı 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcusu ağırlayan liman oldu. Bu sırayı 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti.