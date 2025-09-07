Uraloğlu Duyurdu! Kocaeli’ye Metro Geliyor

Kocaeli’nin Ulaşım Altyapısını Güçlendirecek Proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projeyi kamuoyuna duyurdu. “Sanayinin başkenti” olarak bilinen Kocaeli, yeni metro hattı “Körfezray” ile hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de vatandaşlara hızlı, güvenli ve modern ulaşım fırsatları sunacak.

28.5 Kilometrelik Güzergah

Proje çerçevesinde, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasında uzanan 28,5 kilometrelik bir metro hattı inşa edilecek. Toplamda 18 istasyondan oluşacak olan bu hat, kentin ana ulaşım yollarını birbirine bağlayacak.

300 Bin Yolcu Kapasitesi

Bakan Uraloğlu, hattın saatte 80 kilometre hızla çalışacağını ve günlük ortalama 300 bin yolcu taşıyacağını belirtti. Bu durum, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra zaman tasarrufu da sağlayacak.

Trafik ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Kocaeli’nin sanayi merkezi olması nedeniyle yük taşımacılığı ve işçi hareketliliğinin de büyük ölçüde kolaylaşacağına işaret eden Uraloğlu, “Körfezray sayesinde hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurulmuş olacak” şeklinde konuştu.