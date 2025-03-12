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Uraloğlu İzmir-Ankara Tren Hızını Duyurdu!

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URALOĞLU’NUN İFTAR PROGRAMINA KATILIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programında yer aldı. Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Uraloğlu, başkenti hava yoluyla ülkenin dört bir yanına ve yurtdışındaki noktalara bağladıklarını ifade etti. Ayrıca, ilin yüksek hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat’a bağlandığını vurguladı.

YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ

Uraloğlu, “Yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdık” diyerek, Ankara’yı yüksek hızlı trenle İzmir’e bağlamayı planladıklarını belirtti. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte, iki şehir arasındaki 14 saatlik yolculuğun süresinin yalnızca 3 saat 30 dakikaya düşeceğini dile getirdi.

İLETİŞİM HİZMETLERİ ÜZERİNE DE VURGU

Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa bölgeleriyle bağlantı sağladıklarını belirterek, “İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık” dedi. Taleplerin devam ettiğini ve bunları il başkanlığıyla birlikte organize ettiklerini aktaran Uraloğlu, “Bakanlık olarak Sincan’a gücümüz yettiği kadar hizmet etme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, inşallah Sincan’a, Ankara’ya, Türkiye’ye ve mazlum coğrafyalara hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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