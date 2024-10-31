Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Bilgi Verdi

BÜYÜK PROJE İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Irak’ta gerçekleştirilen 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda açıklamalar yaptı. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Mohamed al-Mazrouei ve Katar Ulaştırma Bakanı J. Saif Ahmed al-Sulaiti’nin katılımıyla yapılan toplantıda, güzergahları çeşitlendirme amacı doğrultusunda Türkiye’nin sunduğu fırsatların önemine işaret etti. Uraloğlu, Basra Körfezi’ni ve körfez ülkelerini, Irak aracılığıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan projenin kritik değerini vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye ve Irak’ın, Basra’dan Türkiye sınırına kadar uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridorunu inşa etmek için geçen yıl net bir iş birliği sergilediğini hatırlattı. “Kalkınma Yolu’nun, sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir proje olduğu bilinciyle hareket ediyoruz” diyen Uraloğlu, bu projenin bölgesel iş birliğini güçlendireceğini, ticareti geliştireceğini ve beşeri ilişkileri pekiştireceğini ifade etti. Ayrıca, projenin diğer kardeş ülkelerle birlikte bölgede yeni bir İpek Yolu’na dönüşeceğine inandıklarını belirtti.

KALICI BİR YAPI İÇİN HEDEF

Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi’ni kalıcı bir yapıya kavuşturmak arzusundayız” şeklinde bir açıklama yaparak, projenin sürdürülebilirliğini ve etkisini artırmayı hedeflediklerini gözler önüne serdi.