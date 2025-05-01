Uraloğlu, Kanal İstanbul’un Üzerine 6 Köprü Yapacak

KANAL İSTANBUL’A İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Uraloğlu, projeden vazgeçmediklerini vurgulayıp “Zamanını istişare diyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız” ifadeleriyle projenin ilerleyişine dair kararlılık sergiledi.

Kanal koridorunun mevcut durumu hakkında bilgiler veren Uraloğlu, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden alanın yapılandırıldığını belirtti. Bu koridorun 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, 3 bin 189 metrelik bölümü Avcılar sınırlarında, 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırlarında ve 27 bin 383 metrelik kısmı ise Arnavutköy sınırlarında bulunuyor.

Kanal İstanbul, İstanbul’u iki denizin geçtiği bir şehir haline getirecek. Proje kapsamında kanalın üzerine 6 köprü inşa edilecek. Bunun yanı sıra, Kanal İstanbul’un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması yönünde planlamalar yapılıyor. Bu geniş ölçekli projeyle İstanbul’un şehir yapısının önemli ölçüde değişmesi hedefleniyor.