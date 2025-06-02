Uraloğlu, Mobil Elektronik Ölçümler İçin Yönetmelik Duyurdu

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNA SUNULDU

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın kamuoyunun görüşüne sunulduğunu bildirdi. Uraloğlu, internet veya telefonun çekmemesi sorunlarının özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesi ile daha sağlıklı bir denetim sistemi oluşturulacağını belirtti. Bu yeni sistem ile birlikte, internet veya telefon sorunlarının teknik olarak daha iyi bir şekilde izlenebileceğine dikkat çekti.

HİZMET KALİTESİ VE KAPSAMA ALANI ÖLÇÜMLERİ

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini gerçekleştirecek kurumların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirileceğini bildiren Uraloğlu, bu kuruluşların envanterinde, tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurmasının zorunlu olacağını söyledi. Uraloğlu, “Saha ölçüm işini yapacak personelin BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olması gerekecek. Bu kapsamda, ölçüm yapacak personel önce teorik ve pratik eğitim alacak, ardından sınavda başarılı olanlar sertifika kazanacak” ifadelerini kullandı.

İZİNSİZ ÖLÇÜMLER DÖNEMİ SONA ERİYOR

Uraloğlu, izinsiz ölçüm yapma döneminin kapandığını ve yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini söyledi. Bu ölçümlerin, BTK’nin belirlediği teknik kriterlere ve metodolojiye uygun olarak gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, yetki belgesinin 5 yıl boyunca geçerli olacağının altını çizdi. Ayrıca, “Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak” dedi.

KAPSAMA HARİTALARI GÜNCELLENİYOR

Yeni sistemle birlikte, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının, sahada toplanan veriler ile karşılaştırılarak güncelleneceğini anlatan Uraloğlu, “Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, operatör beyanları yerine gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek. Yönetmelikle yerleşim yerleri, OSB’ler, tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm alanlar, kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacak” dedi. Mevcut uygulamalarda idari yaptırımlar mevcutken, yeni yönetmelik ile kapsama ve hizmet kalitesine yönelik denetim standartlarının arttığını vurguladı.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ VE REKABET ARTACAK

Uraloğlu, yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini belirtti. Hedeflerinin daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak olduğunu ifade eden Uraloğlu, BTK’nin sahada düzenli ve titiz ölçüm ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü, yeni yönetmelikle bu sürecin daha sistematik hale geleceğini sözlerine ekledi.