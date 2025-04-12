Uraloğlu’ndan Google Hakkında Bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı CNN Türk programında güncel konularla ilgili açıklamalar yaptı. Uraloğlu, Google ile gerçekleştirdikleri görüşmelere değinerek, “Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google’ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti.” ifadesini kullandı. Bakan, Google’a daha fazla şeffaflık için uyarıda bulunduklarını ve “Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız.” açıklamasını yaptı.

ROBUX VE DISCORD ENGELİ KALKACAK MI?

Roblox ve Discord üzerindeki erişim engeliyle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, “İki platform bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak.” dedi. Bu durum, kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

5G NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Uraloğlu, 5G teknolojisinin test aşamasında olduğunu belirtti. İGA ve stadyumlarda 5G’nin deneyimlenebildiğini ifade eden Bakan, Perşembe günü üç operatörün temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti. 5G ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve gelecek yıl kullanılmaya başlanacağını açıkladı.