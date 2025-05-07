Gündem

Uraloğlu’ndan TikTok Açıklaması Geldi

uraloglu-ndan-tiktok-aciklamasi-geldi

ULASTIRMA VE ALT YAPI BAKANI URALOĞLU’NUN GÖRÜŞMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” açıklamasını yaptı. İki isim, görüşme sırasında sosyal medya alanında yürütülen önemli çalışmalar üzerine değerlendirmeler yaptı. Uraloğlu, sosyal medyada yaş sınırlamaları gibi konuların yanı sıra, gençlerin dijital dünyada daha güvenli bir şekilde yer alabilmesi için platformların sorumlulukları üzerine kapsamlı bir ele alış gerçekleştirdiklerini belirtti.

DİJİTAL DÜNYADA GÜVENLİĞİ ARTIRMA ÇABALARI

Dijital dünyanın hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler içerdiğine değinen Uraloğlu, “Siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmak, gençleri en çok etkileyen riskler arasında.” diyerek konuya önem verildiğinin altını çizdi. Uraloğlu, “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YENİ DÜZENLEMELER

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmede özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerinde kapsamlı bir istişare gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırlarına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını vurguladı. “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz.” diyen Uraloğlu, bu çalışmalar sayesinde zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Flaş

Togg T10X, 1.440.000 TL dev fırsat!

TOGG T10X, 1.440.000 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de yollara çıkıyor. Elektrikli araç almayı düşünenler için fırsatlar sunuyor ve heyecan veriyor. Şimdi vites D'de!
Flaş

Orzaks, Ar-Ge İle Gücünü Artırıyor

Orzaks, Türkiye'nin önde gelen gıda takviyesi üreticisi, global hedeflerle büyümeye devam ediyor. İhracat cirosunu 2025'te 990 milyon TL'ye yükseltmek istiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.