Uraloğlu’ndan TikTok Açıklaması Geldi

ULASTIRMA VE ALT YAPI BAKANI URALOĞLU’NUN GÖRÜŞMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” açıklamasını yaptı. İki isim, görüşme sırasında sosyal medya alanında yürütülen önemli çalışmalar üzerine değerlendirmeler yaptı. Uraloğlu, sosyal medyada yaş sınırlamaları gibi konuların yanı sıra, gençlerin dijital dünyada daha güvenli bir şekilde yer alabilmesi için platformların sorumlulukları üzerine kapsamlı bir ele alış gerçekleştirdiklerini belirtti.

DİJİTAL DÜNYADA GÜVENLİĞİ ARTIRMA ÇABALARI

Dijital dünyanın hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler içerdiğine değinen Uraloğlu, “Siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmak, gençleri en çok etkileyen riskler arasında.” diyerek konuya önem verildiğinin altını çizdi. Uraloğlu, “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YENİ DÜZENLEMELER

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmede özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerinde kapsamlı bir istişare gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırlarına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını vurguladı. “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz.” diyen Uraloğlu, bu çalışmalar sayesinde zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.