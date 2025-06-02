Uraloğlu, Yeni Yönetmelik Taslağını Açıkladı

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI AÇIKLANDI

Uraloğlu, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın kamuoyuna sunulduğunu bildirdi. Bu yenilikle birlikte, internet veya telefonun çekmemesi noktası daha sağlıklı bir şekilde izlenebilecek. Uraloğlu, özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımlar atıldığını vurguladı.

ÖLÇÜM YETKİSİ ALACAK KURULUŞLAR

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini gerçekleştirecek kurumlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilecek. Uraloğlu, bu kuruluşların envanterinde “tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar” bulundurulmasının zorunlu olacağını belirtti. Ayrıca, saha ölçümleri yapacak personelin de BTK tarafından ölçüm sertifikasyonu alması gerekecek.

YENİ DÖNEMİN KAPSAMI

Uraloğlu, izinsiz ölçüm yapma döneminin sona erdiğini ifade etti. Sadece BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini belirten Uraloğlu, bu ölçümlerin BTK’nin belirlediği teknik kriterlere uygun şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı. Yetki belgesinin 5 yıl geçerli olacağını söyleyen Uraloğlu, “Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak” dedi. Bu sayede, vatandaşların mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesine dair durumu nesnel verilere dayanarak takip edilebilecek.

KAPSAMA HARİTALARI GÜNCELLENECEK

Yeni sistem sayesinde mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının da sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceği açıklandı. Uraloğlu, “Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yerleşim yerleri, OSB’ler, tüneller, yollar ve demir yolları gibi alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını ifade etti. Yeni yönetmelik, mevcut uygulamalardaki idari yaptırımları artırarak denetim standartlarını yükseltiyor.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ VE REKABETİN TEŞVİKİ

Bu düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağı hem de sektörde rekabeti teşvik edeceği ifade edildi. Uraloğlu, BTK’nin sahada gerçekleştirdiği düzenli ölçüm ve denetim faaliyetlerinin yeni yönetmelikle daha sistematik hale geleceğini söyledi. Hedeflerinin daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak olduğunu belirtti.