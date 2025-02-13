Ürdün ve Mısır’dan Gazze İçin Direniş

ABD VE ÜRDÜN ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Gazze Şeridi’ni ele geçirip Filistinlileri topraklarından sürme planında ısrar eden ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelen Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, “Arap devletlerinin kendi planlarını ortaya koyacaklarını” ifade etti.

KRAL ABD’Yİ UYARDI

Oval Ofis’teki görüşmede Trump’ın “Gazze’yi devralacaklarını ve buranın ABD’nin yetkisinde olacağını” vurgulamasına rağmen Kral Abdullah, Mısır ve Suudi Arabistan’ın dahil olduğu Arap ülkelerinin bir araya gelerek süreçle ilgili bir toplantı yapacaklarını belirtti ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi. Kameralar karşısında dikkatli ve diplomatik bir dil kullanan Kral Abdullah, baş başa yapılan görüşme sonrasında, “Trump’a Ürdün’ün, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim” şeklinde konuştu.

DIPLOMATIK GİRİŞİMLER

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, “Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi’ni yeniden inşa etmeye yönelik bir Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu” dile getirdi. Safedi ayrıca, Kral Abdullah’ın Trump’la yaptığı görüşmede “pratik fikirler” sunduğunu ifade etti.