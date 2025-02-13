More
Gündem

Ürdün ve Mısır’dan Gazze İçin Direniş

urdun-ve-misir-dan-gazze-icin-direnis

ABD VE ÜRDÜN ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Gazze Şeridi’ni ele geçirip Filistinlileri topraklarından sürme planında ısrar eden ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelen Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, “Arap devletlerinin kendi planlarını ortaya koyacaklarını” ifade etti.

KRAL ABD’Yİ UYARDI

Oval Ofis’teki görüşmede Trump’ın “Gazze’yi devralacaklarını ve buranın ABD’nin yetkisinde olacağını” vurgulamasına rağmen Kral Abdullah, Mısır ve Suudi Arabistan’ın dahil olduğu Arap ülkelerinin bir araya gelerek süreçle ilgili bir toplantı yapacaklarını belirtti ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi. Kameralar karşısında dikkatli ve diplomatik bir dil kullanan Kral Abdullah, baş başa yapılan görüşme sonrasında, “Trump’a Ürdün’ün, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim” şeklinde konuştu.

DIPLOMATIK GİRİŞİMLER

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, “Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi’ni yeniden inşa etmeye yönelik bir Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu” dile getirdi. Safedi ayrıca, Kral Abdullah’ın Trump’la yaptığı görüşmede “pratik fikirler” sunduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Başbakan İbrahim’den Erdoğan’la Fotoğraflı Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Malezya'ya seyahat etti.
Gündem

Ünlü Oyuncunun Bitmeyen Sağlık Kâbusu

Ünlü aktör, son iki yılını kanserle mücadeleye adamış, sosyal medya üzerinden deneyimlerini paylaşarak diğerlerine umut aşılamaya çalışıyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.