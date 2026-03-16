Uşak’ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

UŞAK’TA VİCDAN KIRILDI

Uşak’a bağlı Banaz ilçesi Ayrancı köyü yakınlarındaki tarla yolunda bir şahsın vurulduğuna dair gelen ihbarlar üzerine, derhal sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yol kenarında yer alan çalılıklara çarparak durmak zorunda kalan traktörün sürücüsü Ekrem Çakmak’a ait olduğunu belirleyerek, vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

MORGA GÖNDERİLDİ

Yapılan detaylı incelemenin ardından, 59 yaşındaki Çakmak’ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HUSUMETLİSİ TUTUKLANDI

Soruşturma süreci çerçevesinde, maktul ile arasında husumet bulunduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.