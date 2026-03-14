Uşak’ta Beton Pompası Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

UŞAK’TA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA BİR ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde inşaat temeli için beton dökme işlemi gerçekleştirildiği sırada, bilinmeyen bir sebepten dolayı beton pompasının denge ayaklarından biri kırıldı. Bu kırılma sonrası, yan yatan beton pompasının kolu inşaatın temeline düştü. O esnada inşaatta kalıp ustası olarak görev yapan Mehmet Can Aydoğan, düşen kolun altında kaldı.

Olayın ardından acil olarak sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Aydoğan, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, 29 yaşındaki Aydoğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu kapsamda beton pompası operatörü N.E. (27), inşaat firması sahibi M.T. (56) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı. Soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.