Uşakspor, Ergün Penbe’yle İmza Attı

Uşakspor, Teknik Direktör Ergün Penbe İle Anlaşma Sağladı

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

TFF 3. Lig takımı Uşakspor, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği anlaşma ile Teknik Direktör Ergün Penbe için imza töreni düzenledi. Tören, Huzurpark’ta bulunan Uşakspor A takım tesislerinde yapıldı. Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, teknik heyet ve taraftarlar etkinlikte yer aldı.

GURUR DUYDUKLARINI BELİRTTİLER

Ergün Penbe’yi takımın başına getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Yalım, “Şampiyon olmak için bütün gücümüzle destek vereceğiz. Belediye olarak, Uşaklı vatandaşlar olarak Uşakspor için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız. Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray’da çok büyük başarılara imza atan Ergün Penbe’yi getirmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞACAK

Şampiyonluk için tüm mesaisini Uşakspor’a harcayacağına dikkat çeken Penbe, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmamız gerekiyor. Bunun için hep beraber birlikte bir çalışma yapıp, öncelikle şampiyonluk için bir takım oluşturup bu yolda ilerleyeceğiz. Tabi ki, rekabet olacak, iyi takımlar olacak, güzel bir yarışma olacak. Biz bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Günün sonunda da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çalışacağız, ekibimle bütün mesaimizi buna harcayacağız.”

HEDEF 2025-2026 SEZONU

Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, 2025-2026 sezonunda hedeflerinin TFF 2. Lig’e çıkmak olduğunu belirtti. Kurnaz, “İnşallah yönetimimizle, taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp tekrar eski günlerine geri döndüreceğiz. İnşallah 1. Lig’deki Uşakspor’u tekrardan taraftarlarımızın önüne koyacağız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah başaracağız” dedi. İmza töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.