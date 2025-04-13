Üsküdar’da Çöp Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

GECE SAATLERİNDEKİ ALTÜST OLMA

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Zeynep Kamil Mahallesi’nde Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana gelen olay, saat 01.30 sıralarında yaşandı. Burada, komşular arasında “Evimin önüne çöp attın” bahanesiyle başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü. İddialara göre, tartışmanın ardından Kenan Hamarat, bir restorana girdiğinde kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklandı.

ACİL YARDIM GÖNDERİLDİ

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat’a burada ilk müdahale yapılırken, ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen, Hamarat yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleşmesinin ardından kaçan şüpheli, daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

SORUŞTURMA SÜRECEK

Şüpheli, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde detaylı incelemeler devam ederken, polis ekipleri, soruşturmayı sürdürdü. Mahallede yaşanan bu üzücü olay, büyük bir üzüntü yarattı.