Üsküdar’da Hastalara Saldıran Doktor Tutuklandı

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat’ta Üsküdar Devlet Hastanesi’nde bir doktorun personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıktığı, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıyor. Soruşturma sürecindeki ilk adım olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek eylemleri gerçekleştiren doktor O.K.K’yı gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı bulundu.

DOKTOR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen O.K.K, savcılıktan alınan ifadesinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından “silahla tehdit” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklandı. Olayın detayları ve şüpheli ile ilgili gelişmeler hakkında incelemeler sürüyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatıldığını belirtti. Güner, “Olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılacağını özellikle vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.