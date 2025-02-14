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Üsküdar’da Heyelan: İki Bina Tahliye Edildi

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak içerisinde gerçekleşti. İki binanın arka kısmında, geçmişte taş ocakları olarak kullanılmış olan alana doğru heyelan meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak, 9 daire ve 3 dükkanın bulunduğu iki bina, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Boşaltılan dükkanlar ve daireler, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

TAHLİYE DURUMU VE TEDBİRLER

Tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına gitmeyi tercih etti. Bazıları ise yakındaki otellere yerleştirilecek. Bu durumla ilgili olarak belediye ve ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olayın boyutları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

MAHALLE SAKİNİNİN AÇIKLAMALARI

Olayla ilgili olarak konuşan mahalle sakini Abdülkerim Düztaş, “Binaya ait arka kısımda bir bahçe var. Bahçe 1.5, 2 metre aşağıya doğru kaymış. AFAD ve polis ekipleri şu an burada. Herhalde mühürleyecekler, yarın bize bilgi verecekler.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz Çarşamba günü de Üsküdar’da istinat duvarı yatan iki bina tahliye edilmişti.

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