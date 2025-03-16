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Usta Oyuncu Gülümser Gülhan Hayatını Kaybetti

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ĞULÜMSER GÜLHAN’IN VEFATI

Yeşilçam sinemasının tanınmış simalarından biri olan Gülümser Gülhan, yaşamını yitirdi. “Postacı” ve “Davacı” gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla hatırlanan sanatçının vefat haberi, Film-San Vakfı aracılığıyla sosyal ağlardan aktarıldı. Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Gülhan, özellikle “Postacı” filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı ‘Latif’ karakterinin eşi ‘Petra’ rolüyle izleyicilerin gönlünde yer etmişti.

Film-San Vakfı’ndan Taziye Mesajı

Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Oyuncu Gülümser Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Usta oyuncunun kaybı, sinema sektörü ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Eşinin Duygusal Veda Mesajı

Gülümser Gülhan’ın eşinin, oyuncu Ahmet Gülhan, sosyal medya hesabında paylaştığı duygusal mesaj dikkat çekti. Ahmet Gülhan, “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur” ifadeleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. Çiftin uzun süreli evliliği, Yeşilçam’da örnek bir ilişki olarak biliniyordu.

Cenaze Töreni Ayrıntıları

Gülümser Gülhan’ın cenazesi, bugün Beylerbeyi Camii’nde, ikindi namazının ardından Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenaze merasimine sinema dünyasından birçok ünlü ismin katılması bekleniyor.

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