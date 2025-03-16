Usta Oyuncu Gülümser Gülhan Vefat Etti

ÜNLÜ OYUNCU GÜLÜMSER GÜLHAN HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam sinemasında sevilen bir isim olan Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. “Postacı” ve “Davacı” gibi unutulmaz filmlerdeki performanslarıyla tanınan bu değerli oyuncunun vefatı, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Türk sinemasına önemli katkılar sunan Gülhan, özellikle “Postacı” filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı ‘Latif’ karakterinin eşi ‘Petra’ rolü ile izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Film-San Vakfı’ndan Taziye Mesajı

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Oyuncu Gülümser Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Usta oyuncunun kaybı, sinema dünyasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Eşinin Duygusal Veda Mesajı

Gülümser Gülhan’ın aynı mesleği icra eden eşi Ahmet Gülhan, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Ahmet Gülhan, “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur” diyerek yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi. Çiftin uzun yıllara yayılan evliliği, Yeşilçam’da örnek bir birliktelik olarak biliniyordu.

Cenaze Töreni Bugün Gerçekleşecek

Gülümser Gülhan’ın cenazesi, Beylerbeyi Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Küplüce Mezarlığı’nda defnedilecek. Cenaze törenine sinema dünyasından birçok ismin katılması bekleniyor.