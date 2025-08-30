Uygulamalarla Hırsızlık Yapan Şüphelilere Operasyon

İŞLEM YAPILAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA BİLGİ

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor etkinliklerinin yasa dışı yayınlarını sağlayan uygulamalar ile 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 21 ilde yapılan operasyonda 43 şüpheli yakalandı, bunlardan 27’si tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu yasa dışı faaliyetleri takip etti.

YETKİSİZ ERİŞİM YÖNTEMLERİ

Yapılan incelemelerde, ‘İnat Box’ adlı uygulamanın cep telefonlarına indirilerek aracılığıyla ücretli içeriklerin yasa dışı olarak sunulduğu tespit edildi. Şüphelilerin, zararlı yazılım kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi. Bu yöntemle toplamda 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında yürütülen finansal analiz, banka kamera kayıtları ve HTS incelemeleri sonucu 75 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 26 Ağustos’ta 21 ilde harekete geçildi. Operasyonlar sırasında 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 kişi ise Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık önüne çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklandığı açıklanırken, 4’ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve sorgulama sonucunda tutuklama kararı verildi.