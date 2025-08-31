Gündem

Uyuşturucu Bağımlısı Genç Evi Ateşe Verdi

uyusturucu-bagimlisi-genc-evi-atese-verdi

Olayın Gelişimi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan H.Y., ailesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından evi ateşe verdi. Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık birimleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sonucunda evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Gözaltı Süreci

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, Mezunlara Sert Mesaj Verdi: “Bizi Bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarında düzenlenen diploma töreninde Türk ordusuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve simsarların siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti.
Gündem

Muğla’da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Yangın Çıkardı

Muğla'da bir genç, ailesiyle çıkan tartışmanın ardından uyuşturucu etkisi altında evini ateşe verdi. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.