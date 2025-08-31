Uyuşturucu Bağımlısı Genç Evi Ateşe Verdi

Olayın Gelişimi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan H.Y., ailesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından evi ateşe verdi. Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık birimleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sonucunda evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Gözaltı Süreci

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.