Uyuşturucu ile Mücadelede Büyük Operasyon: 2.587 Gözaltı

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine karşı gerçekleştirilen ‘Narkoçelik-45’ operasyonlarına dair güncel verileri sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya, paylaştığı görüntülerle birlikte şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 77 ilde ‘Narkoçelik-45’ operasyonları düzenlendi.”

OPERASYONLARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ile sokak satıcısı yakalandı. Diyarbakır’daki operasyonda; 561 kilogram skunk, 5 kilogram esrar ve 5 bin 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İLLERE GÖRE YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Bingöl’de, 542 kilogram esrar ve 6 kilogram skunk bulundu. İstanbul’da 480 kilogram skunk, 235,5 kilogram metamfetamin, 89,5 kilogram esrar, 106 kilogram eroin gibi önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziantep, Adana, Mersin, Tokat ve diğer illerde de çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

YAKALANANLAR VE HUKUKİ SÜREÇLER

Yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilere hukuki süreç uygulanıyor. Örneğin, Adana’da 116 kilogram eroin, 92 kilogram skunk ve 14,5 kilogram esrar ele geçirildi ve 11 şüpheli yakalandı. İzmir, Ordu ve Batman gibi desteklenen illerde benzer şekilde operasyonlar yapılırken, toplamda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.