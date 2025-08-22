Gündem

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Uyuşturucuyla mücadele hız kazanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleriyle Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinden toplamda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı. Uyuşturucuyla mücadele konusunun önemi ve ciddiyeti bir kez daha vurgulandı.

