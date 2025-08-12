Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Gözaltı

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ OPERASYON

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede çalışan 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş için toplamda bin 998 adet (37 kutu) yeşil reçeteli ilaç yazdığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMA

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüphelinin ikametine düzenlenen aramalarda, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T.C. hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Bu gelişme, Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen mücadelenin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.