Uzak Şehir’de Alya’nın Zor Seçimi

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ UZAK ŞEHİR’DE FİNAL GÖRÜNTÜLERİ

Kanal D’nin, AyNA Yapım yapımı olan yeni dizisi “Uzak Şehir”, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturarak on ikinci bölümüyle ekranlarda yer aldı. Bu bölümde, duydukları karşısında şoke olan Cihan, ne yapacağını bilemez bir halde ve bu gerçeği başkalarının bilip bilmediğini sorguladı. Sadakat, geçmişte yaşanan her şeyi oğluna tüm detaylarıyla açıkladı. Cihan, yeğeni Deniz’i kaybetme korkusuyla yüzleşip annesiyle bir karar aldı.

ALEYNİN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Cihan’ın ruh halindeki tatsızlığı fark eden Alya, gerçeği öğrenemese de durumu anlamaya çalıştı. Nare ve Özkan’ı karşısında gören Alya, Sadakat’in Ecmel’i öldürmeye çalıştığını ve bunun Cihan tarafından engellendiğini öğrendi. Sakin kalmaya çabalayan Alya’nın gecesinin sessizliği, konağın kapısına dayanan Şahin’in sesiyle bozuldu. Sadakat’ten hesap sormak isteyen Şahin, Cihan’ın araya girmesiyle “Babanı öldürmediğim için pişmanım” dedi. Nare, Şahin’in peşinden fakat ona yetişemedi; ihtiyar bir anlık dalgınlık yaşarken Nare, silahını aldı ve bunu annesine doğrulttu. Cihan, kardeşine son anda engel olurken Nare de “Benim bir güvendiğim sen vardın ama sen de hayal kırıklığısın abi!” dedi. Alya ise şok halinde Sadakat hakkında olan her şeyi ifşa etti.

Haberin hapishaneye ulaşmasıyla birlikte Cihan’ı aramanın bir yolunu bulan Kaya, abisine tepki gösterdi. Bir yanda kardeşleri, diğer yanda Alya, bir yanda ise annesi arasında kalan Cihan, köşeye sıkışmış hissetmeye başladı. Cihan’a en iyi gelen şey ise, yeğeni Cihan Deniz oldu. Hamile olduğu belirlenen Zeynep’in can güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atan Cihan, meseleyi kökünden çözmeye çalıştı. Kaya’nın mahkeme günlerine yaklaşmasıyla birlikte Cihan, Erol’dan gelen görüntülerde fark ettiği detayla kardeşini kurtarmak için büyük bir hamle yaptı. Kontrol için Alya’ya giden Nare, hastanede Şahin ile karşılaşınca Alya, ikiliyi birbirlerinden uzak tutmak için Nare’yi odasına davet etti. İki kadının gündeminde yine tek bir konu vardı: Cihan!

ALYA’NIN ZOR KARARI VE FİNAL

Alya’nın Cihan’a olan ilgisini fark eden Nare ise, her cümlesiyle yengesinin sorularına yanıt oldu. Nare, abisinin Şeyda ile olan evliliğinin arka planını da anlattı. Alya’nın New York’a gitme hazırlığına dair Mine’nin sevgilisi ile iş yerinde yaptığı sürpriz, Cihan’ı daha da gerdi. Gece yaşananlardan pişmanlık duyan Nare, Cihan’dan özür dilemek için yanına gitti. Cihan, odasında karışıklık olduğunu fark edince Alya’ya nedenini sordu; kaçamak cevaplar veren Alya, sonunda gerçeği açıkladı. Alya, Cihan’a Şeyda’nın kendisine aşık olduğunu neden Demir’e söylemediğini sorduğunda, “Adam yeterince acı çekmişti…” cevabı kalbine dokundu. Düğün esnasında damadın Cihan hakkında söylediklerini duyunca şoke olan Alya, Cihan’ın Deniz’i kucağından indirmediği bir an yaşadı ve bu durum onu Cihan’a bir adım daha yaklaştırdı.

Dizinin final sahnesinde, Alya’nın kaçış planını en başından beri bilen Cihan, onu havalimanına kadar takip etti. Pasaport kontrolünden geçmek üzereyken Alya ve Deniz’e yetişen Cihan, İhtiyar’ı durdurdu. Alya, hayatının en zor kararını vermek zorundaydı; özgür bir hayat mı, yoksa Cihan mı?