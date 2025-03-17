‘Uzak Şehir’ Dizisi Hayranlarını Şaşırttı

KANAL D EKRANLARINDA REKOR KIRAN DİZİ

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana Kanal D ekranlarında büyük reyting rekorları kıran ve rakiplerini geride bırakan Uzak Şehir dizisi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Son bölüm, her hafta olduğu gibi yine milyonları ekran başına çekmeyi başardı. Diziye dair yeni gelişmeler ise herkesi şaşırtmaya sürüyor.

BOŞANMA SÜRECİ İZLEYİCİYİ ETKİLEDİ

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer’in başrollerinde olduğu Uzak Şehir dizisinde boşanma sahneleri geceye damga vurdu. Alya ve Cihan Albora arasındaki boşanma süreci devam ederken, izleyiciler neler olacağını merakla beklemeye başladı.