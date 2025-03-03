Uzak Şehir Dizisinde Ani Değişiklikler Yaşandı

KANAL D’DE UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER

İlk bölümünden itibaren Kanal D ekranlarında büyük yankı uyandıran ve her bölümü izlenme rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde hikayede bazı değişiklikler baş gösteriyor. Uzak Şehir dizisi, yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına toplarken kötü gelişmeler de devam ediyor.

AYRILIK RÜZGARLARI ESTİYOR

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisinde ayrılıklar baş göstermeye başladı. Alya ve Cihan Albora arasında yaşanan gelişmeler dizideki dengeleri sarsarken, Alya’nın korkulu rüyası olan Sadakat Albora’dan alınan haber önemli bir şok etkisi yaratacak.