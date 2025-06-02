Uzak Şehir Sezon Finalinde Şok Edici Sahne

SEZON FİNALİ EN YÜKSEK İZLENME RAKAMLARINA ULAŞTI

Uzak Şehir dizisi sezon finali, Kanal D ekranlarında milyonları etkileyerek büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu. Dizi, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimleri bir araya getiriyor. Sezon finali, izleyicilere unutulmaz anlar sundu.

BÜYÜK OLAYLAR VE ŞAŞIRTICI GİDERİM

AyNa Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazdı ve yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Son bölümde, Cihan’ın Alya’ya söylediği “Sen benim karımsın, Cihan benim oğlum” sözleri izleyicilerin dikkatini çekerken, Mine’nin Boran’ın babasının Ecmel olduğunu öğrenmesi gerilimi zirveye çıkardı. Uzak Şehir’in sezon finali, uzun süre akıllardan silinmeyecek olaylarla doluydu.