Uzman ‘Marmara Depremi’ni Değerlendirdi: ‘Yüzde 93 Tehdit Altında’

Son olarak, megakentte yaşanan 6,2’lik deprem toplumda ciddi bir korkuya neden olurken uzmanlardan da devam eden uyarılar var. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve Erzurum şubeleri tarafından düzenlenen 11’inci Ulusal Beton Kongresi, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. Protokol konuşmalarının yapıldığı kongrenin ilk gününde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, güvenli yapı üretiminin en önemli unsuru olan betonun kalite standartları, dayanıklılık özellikleri, hazır betonun kullanımı ve yaygınlık durumunun hem sektör hem de ülke için büyük önem taşıdığını ifade etti.

BETONUN ÖNEMİ

Nusret Suna, “Marmara depremleri nitelikli betonun önemini acı bir tecrübeyle göstermiş olsa da onun öneminin yeteri kadar kavrandığını söyleyebilir miyiz? Bugün topraklarının yüzde 93’ü deprem tehdidi altında bulunan, yapı stokunun büyük ölçüde güvenli olmadığı kamu kurumlarının raporlarında da açıkça ifade edilen bir ülkede, yapı üretim sürecinin en önemli malzemelerinden olan betonu daha dikkatli ve özenli bir şekilde ele almak zaruridir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yakın zamanda İstanbul’da yaşanan depremin bölgedeki herkesin kaygı duymasına neden olduğunu belirten Suna, “Ne yazık ki ardından yürütülen tartışmalar ağırlıklı olarak depremin nerede, ne zaman ve ne büyüklükte meydana gelebileceği üzerine yürütülmüştür. Bu tartışmanın yanlış bir zeminde yürütüldüğüne inanıyoruz.” dedi.

YAPI STOKU VE DEPREM RİSKİ

Suna, yapı stokunun güvenli olmadığına dikkat çekerek, “Ne acıdır ki sıklıkla orta ve büyük ölçekli bir deprem meydana gelen Türkiye’de hala her depremde benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen depremler, deprem büyüklüğü ile orantılı olmayan can ve mal kayıpları ortaya çıkarabilmektedir. İzmir ve Elazığ depremleri bunun en yakın örnekleridir. Bu nedenle yapı stokumuzun güvenli ve uzun ömürlü olması gerekiyor. Bugün kentlerimizde var olan depreme direnci belirsiz yapı stokumuzun bir an önce iyileştirilmesi gerekir elbette.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yapı stokuna yeni riskli yapıların eklenmemesi gerektiğini vurguladı. Hazır beton üretiminin inşaat kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Suna, sektörde yeterli kalitede güvence sisteminin işletilemediğinin de farkında olduklarını ifade etti.

YARGI SÜREÇLERİNE DEĞERLENDİRME

Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yargı süreçlerine de değinen Nusret Suna, “TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak sürecin başından beri yıkımda sorumluluğu olan herkesin yargı önüne çıkarılması ve bu kişilerden hukuk nezdinde hesap sorulması gerektiğini söyledik ve söylüyoruz.” açıklamasında bulundu. Suna, “Biliyoruz ki adil bir yargılama sonucunda gerçek sorumlular tespit edilip cezalandırılmadan ülkemiz benzer acıları yaşamaya, enkaz altında kalmaya devam edecektir.” dedi. Belirli meslek gruplarının günah keçisi ilan edildiğini ifade eden Suna, bunun sonucunda tüm meslektaşlarının tutuklu yargılanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede 21 oturum yapılacak. Kongrede aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden akademisyenlerin de yer aldığı birçok bilim insanı, 71 farklı bildiri sunacak. İki gün sürecek olan kongre, eğitim oturumu ile sona erecek.