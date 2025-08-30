“Uzun Savaşa Hazırlanıyorlar, Barış Değil.”

MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ELEŞTİRİ

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda, AB ve birçok üye ülkenin barış arayışı yerine uzun bir savaşa hazırlık yaptığını dile getirdi. Szijjarto, Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen ‘Gymnich’ formatındaki toplantı hakkında X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna İçin Aylık Maliyetler Artıyor

Bakan Szijjarto, “Bugün Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” şeklinde ifade etti. Szijjarto, AB Komisyonunun, üye ülkelerin menfaatlerini göz ardı ederek Kiev’in çıkarlarını önceliklendirme eğiliminde olduğunu vurguladı. Enerji güvenliğinin göz ardı edildiğini belirten Szijjarto, Macaristan’ın tutumunun net olduğunu ve yalnızca ABD-Rusya anlaşmasının savaşın sona ermesine katkıda bulunabileceğini söyledi.