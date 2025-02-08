Uzungöl’de Eksik Belgeli Tesisler Mühürlendi

DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangının ardından, Türkiye genelinde turizm tesislerinin denetimlerine ilişkin bir seferberlik başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangın güvenliği önlemlerinin yanı sıra işletmelerin belgelerinin tamlığına dair kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetim sürecinde Trabzon’un popüler turizm merkezi Uzungöl’deki otel ve pansiyonlara da göz atıldı. Yapılan denetimlerde, bu bölgedeki yaklaşık 300 tesisin 169’unda Turizm İşletme Belgesi bulunmadığı ve evraklarının eksik olduğu tespit edildi.

İŞLETMELER KAPATILDI

Çaykara Belediyesi ekipleri, ruhsatı olmayan ve iş yeri açma belgesi bulunmayan tesisler arasında yer alan 70 işletmeyi kapattı. Bu işletmelerin belgelerinin tamamlanması ve gerekli inşaat düzenlemelerinin yapılmasının ardından yeniden faaliyete geçeceği belirtildi. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçedeki denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini ifade ederek, “Bolu’daki yangın canımızı yaktı. Gönül arzu ederdi ki hiç olmasaydı. Yangın yönetmeliği konusunda bakanlığın talimatları doğrultusunda denetimlerimizi artırmıştık, fakat son yangının ardından denetimlerimizi daha da sıklaştırdık” dedi. Başkan Tok, “Şu anda 51’e yakın Turizm İşletme Belgesi olmayan otel ve pansiyon var.” şeklinde ekledi.

RUHATSIZ İŞLETMELERİN DURUMU

Başkan Tok, bakanlığın tespit ettiği 169 işletmeden 70’inin eksik belgeler nedeniyle kapatıldığını ve ruhsatsız 19 işletme bulunduğunu açıkladı. Bu işletmelerin yapı kayıt belgeleri olduğunu da belirten Tok, “Belediyemize başvurdukları takdirde itfaiye yönetmeliği ve eksikliklerini tamamlayarak işletme ruhsatıyla birlikte bakanlığa başvurup, Turizm İşletme Belgesi alarak faaliyetlerine başlayacaklar.” dedi. Ayrıca Çaykara’da toplam 300’e yakın işletmenin bulunduğunu, bunların 169’unun eksik belgeler nedeniyle kapatıldığını ve kapatılan otellerin %90’ının işletme belgesi alma potansiyeli taşıdığını sözlerine ekledi.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi turizmci Mehmet İnan, yeni sezona yönelik alacakları önlemleri artıracaklarını belirtti. İnan, “Uzungöl’deki işletmeler 2-3 senedir bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi tarafından denetleniyor. İşletmeler yangına uygunluk durumu ile ilgili rapor almaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Uzungöl’de yapı itibarıyla yüksek katlı binaların bulunmadığını, genellikle 3 katlı otellerin yer aldığını belirten İnan, yangına uygunluk konusunda küçük tedbirlerle büyük önlemler alınabileceğini vurguladı. Mühürlenen işletmelerin kapatılma sürecinin kalıcı olmayacağını belirterek, “Bütün işletmelerimiz yeni turizm sezonuna açık olacak. Ülkemizde hiçbir yerde sorun yaşanmaz inşallah.” dedi.