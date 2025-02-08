Uzungöl Denetimlerinde 70 Tesis Mühürlendi

DENETİMLER SIKLAŞTI

Bolu’da meydana gelen otel yangınının ardından, dünyaca ünlü turizm merkezi olan Trabzon’un Uzungöl bölgesinde denetimlerin artırıldığı bildiriliyor. Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan bazı otel ve pansiyonlar kapatıldı. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, “300’e yakın işletmemiz var. Bunların 169 tanesi bakanlık tarafından eksik belgeden ötürü kapatılmak üzere bizlere tebliğ edildi. 70 tanesini kapattık” şeklinde açıklama yaptı. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybettikten sonra dikkatler turizm tesislerine çevrildi.

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl’de, yangın güvenliği önlemleri ve turizm işletim belgelerinin denetlenmesi sürecinin hızlandırıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bölgede bulunan 300’e yakın işletmenin 169’unda Turizm İşletme Belgesi olmadığı ve belgelerinin eksik olduğunu tespit etti. Çaykara Belediyesi ekipleri, ruhsatı olmayan ve iş yeri açma belgesi bulunmayan, ayrıca eksiklikleri tespit edilen otel ve pansiyonları içeren 70 işletmeyi kullanıma kapattı. Belgelerin tamamlanması ve gerekli inşaat düzenlemelerinin yapılmasının ardından bu işletmelerin yeniden açılması bekleniyor.

HIZLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Başkan Tok, ilçedeki işletmelerde denetimlerin arttığını vurgulayarak, “Bolu’daki yangın canımızı yaktı. Gönül arzu ederdi ki hiç olmasaydı. 1 yıldır yangın yönetmeliği konusunda denetimlerimizi sıklaştırmıştık ama son yangından sonra daha da sıklaştırdık” ifadelerini kullandı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Çaykara Kaymakamlığı ile ortaklaşa ruhsatsız işletmeleri bir hafta önce kapatmaya başladıklarını belirten Tok, işletme ruhsatı bulunan ama Turizm İşletme Belgesi olmaması nedeniyle kapatılan 51’e yakın otel ve pansiyon olduğunu aktardı.

İŞLETMELER YENİDEN FAALİYETE GEÇECEK

Bakanlığın tespit ettiği 169 işletmeden 70’inin kapatıldığını belirten Başkan Tok, “9207 sayılı kanuna göre, ruhsatı olmayan 19 işletmemiz var. Onların da yapı kayıt belgeleri var. Belediyemize başvurdukları takdirde eksikliklerini tamamlayarak Turizm İşletme Belgesi alacaklar” dedi. Kış şartlarının devam ettiğini hatırlatan Tok, bahar aylarında kapatılmış işletmelerin belgelerinin alınarak tekrar faaliyete geçeceğini belirtti. “Çaykara’da 300’e yakın işletmemiz var. Bunların 169 tanesi bakanlık tarafından eksik belgeden ötürü kapatılmak üzere bize tebliğ edildi. 70 tanesini kapattık” diye ekledi.

KÜÇÜK TEDBİRLER BÜYÜK ÖNLEMLER GETİREBİLİR

Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi Mehmet İnan, yeni sezona ait önlemleri artıracaklarını dile getirdi. İnan, “Uzungöl’deki işletmeler, bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi tarafından denetleniyor. İşletmeler, yangına uygunluk raporu almaya çalışıyor. Bazı işletmelerimiz bu raporları yetiştiremiyor, hızla tamamlamak için uğraşıyorlar. Uzungöl’de çok katlı yapıların bulunmaması, otellerin en fazla 3 katlı olması ve balkonların varlığı yangın güvenliği açısından önemli” şeklinde konuştu. Mühürlenen işletmelerin sürecinin kalıcı olmadığını ve yeni turizm sezonuna tüm işletmelerin açık olmasını umduğunu ifade etti.