V. Osimhen Türkiye’den ayrılıyor

GALATASARAY’DA UNUTULMAZ BİR SEZON

Galatasaray’ın geçen yaz İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla geçirdiği ilk sezonunu şampiyonlukla tamamladı. 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, İstanbul’da geçirdiği bir yıl boyunca taraftarların büyük ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Victor Osimhen, Galatasaray’ı ve Türkiye’yi de oldukça sevdi.

ŞAMPİYONLUK VE REKOR PERFORMANS

Yeni biten sezonda Galatasaray formasıyla tüm turnuvalarda 41 maçta görev aldı. Bu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaparak toplamda 45 gole direkt katkı sağladı. Victor Osimhen’in gösterdiği bu başarı, özellikle taraftarlar arasındaki popülaritesini artırdı. Ancak şimdi yıldız futbolcunun geleceği hakkında önemli bir karar verme zamanı geldi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a kutlama için gelen arkadaşlarına yemek veren Victor Osimhen, bugün Türkiye’den ayrılıyor. Nijeryalı golcü için en ciddi talip Suudi Pro Lig takımlarından Al Hilal. Bunun yanı sıra Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG gibi dev kulüpler de onun peşinde. Öte yandan, Victor Osimhen’le ilgili ilginç bir olay da yaşandı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından başka bir kişinin “Hazır olunmayan veda. Osimhen’in Galatasaray macerası sona erdi” mesajını paylaştı ancak kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

YÖNETİMDEN ACİL KARAR TALEBİ

Galatasaray yönetimi, Cuma gününe kadar 26 yaşındaki forvetten son kararını iletmesini bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu doğrultuda planlarını yapabilmek için oyuncudan bir an önce net bir yanıt almayı talep ediyor.