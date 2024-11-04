Valencia’da Sel Felaketi: 72 Saat Kurtuluş!

VALENCİA’DA SEL FELAKETİNE YARDIM ÇALIŞMALARI

İspanya’nın Valencia bölgesi, en az 217 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Valencia’da, binlerce askerin de katıldığı kurtarma operasyonlarında birçok kayıp aranıyor. Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler, cumartesi günü bir altgeçitte sıkışmış olan bir kişiyi kurtardı. 72 saat altgeçitte kalan kadının kurtarılması, zorlu koşullar altında görev yapan kurtarma ekiplerine umut sağladı. Kadının, yükselen sel sularıyla birlikte altgeçide kapılan araçlardan birinde üç gün boyunca hayatta kaldığı bildirilmekte. Kadının sesi duyulması sonrası ekipler, saatler süren çaba ile üst üste yığılan araçların arasına giderek ona ulaşabildi. Valencia’daki seller nedeniyle birçok insan, araçlarının içinde kalıp boğularak yaşamını yitirmişti.

ASKERİ YARDIMLAR ARTACAK

Sel felaketinin ardından yardım çağrılarına gecikmeler nedeniyle tepkiler yoğunlaşırken, hükümet etkilenmiş doğu bölgesine 7500 asker konuşlandıracağını açıkladı. Ordunun hafta sonu yiyecek ve su dağıtımına destek vermek amacıyla yaklaşık 5000 asker gönderdiği bildirildi. Savunma Bakanı Margarita Robles, devlete ait RNE radyosuna yaptığı açıklamada, 2500 askerin daha bölgeye sevk edileceğini belirtti. Avrupa’da son 50 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı bölgede, halk yetkililerin sel tehlikesine dair geç müdahalede bulunmasına ve acil servis hizmetlerinin yavaş işlemesine yönelik tepkilerini dile getirdi. Paiporta’daki bazı sakinler, dünkü ziyaretlerinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia’ya “Katiller!” diyerek çamur fırlatarak protesto gösterisi yaptı.

KATALONYA’DA YAĞIŞLAR ETKİ GÖSTERDİ

Bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar, bu sefer İspanya’nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde ciddi komplikasyonlara yol açtı. Barselona, Girona ve Tarragona şehirlerinde dün akşam başlayıp bugün öğleye kadar süren yağışlar sebebiyle ulaşım ciddi şekilde aksadı. İspanya havaalanları işletme müdürlüğü AENA’nın verdiği bilgilere göre, Barselona Uluslararası Havalimanı’na metrekareye 81 litre yağış düştü; bu durum havaalanının birçok bölgesini su bastı. Yetkililer, yaşanan zarar nedeniyle en az 50 uçuşun iptal edildiğini ve 17 uçağın başka havaalanlarına yönlendirildiğini aktardı. Ayrıca, olası kazaların önüne geçmek amacıyla Renfe demir yolları şirketi, Katalonya’daki tüm banliyö seferlerini geçici olarak durdurdu. Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkilileri, Barselona’da bazı metro seferlerinin de askıya alındığını belirterek halka temkinli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Şiddetli yağışlar neticesinde bazı yollar su altında kalırken, otoyolların giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluştu. Barselona-Tarragona hızlı tren seferlerinin de durdurulmuş olması dikkat çekti.