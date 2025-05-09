Valilik, Alkollü Etkinliğe İzin Vermedi

Sakarya Valiliği’nden İzin Çıkmadı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı’nda, 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılması planlanan alkollü festivale izin verilmedi. Valilik, bu karara ilişkin bir açıklama yaptı.

Çocukların ve Gençlerin Korunması Öncelik

Yapılan resmi açıklamada, “Valiliğimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, izinsiz ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki hiçbir etkinliğe izin vermeyecek; huzur ve güvenliği tehdit edebilecek girişimlere karşı gereken tüm idari ve hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaktır.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, halk sağlığını, çevreyi, kamu güvenliğini ve özellikle çocuklar ile gençlerin korunmasını önemseyen bir yaklaşım benimsendiği belirtildi.

Valilik, “Bu tür organizasyonların yasal dayanağa sahip olmadan gerçekleştirilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.” açıklamasında bulundu. Sakarya’nın doğal, kültürel ve toplumsal değerlerini koruma sorumluluğu çerçevesinde ilgili tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket edildiği vurgulandı. Vatandaşların huzurunu bozacak izinsiz faaliyetlere göz yumulmayacağı ifade edildi.