“Valilikten Açıklama: Jandarma Üfürükçüye Gitmedi”

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan duyuruda, bazı internet haber kaynaklarında yer alan ve “Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş” şeklindeki iddiaların doğruyu yansıtmadığı ifade ediliyor. Açıklamada, “Çeşitli internet haber sitelerinde “Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş” şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur” deniliyor.

UYUM İÇİN UZMAN PERSONEL KULLANILDI

Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.50’de kayıp ihbarı alınan Narin Güran’ın arama çalışmaları, alanında uzman ekip ve teknik cihazlarla gerçekleştirilmiş. Açıklamada, “Aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir” bilgisi veriliyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yapılan aramalarda iddia edildiği gibi jandarma elemanının “üfürükçü” olarak tanımlanan kişi veya kişilerle herhangi bir teması olmadığı vurgulanıyor. Ayrıca, asılsız ve kasıtlı haberlere karşı hukuki süreç başlatılacağını belirtiyorlar.