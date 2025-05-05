Van’da 19 EMEKLİ DOLANDIRILDI, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

DOLANDIRICILAR TÜM YOLLARI DENİYOR

Dolandırıcılar, vatandaşların güvenini kötüye kullanmak için her türlü yöntemi deniyor. Çeşitli tuzakların sık sık kurbanı olan insanlar için yetkililer uyarılarda bulunmasına rağmen dolandırıcılık vakaları son bulmuyor. Son olarak, Van’da dikkat çeken bir olay yaşandı.

EMEKLİLERİN HEDEFİ OLDU

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit gelirli olan ve emekli 19 vatandaşı dernek üyesi yaptıkları, sahte kömür satışını gerçekleştirdikleri firmanın üzerinden senet imzalatarak faizli borçlandırdıkları ve icra yoluyla maaşlarına el koydukları belirlenen 9 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sırasında 7 ikamette, 3 iş yerinde ve 1 dernekte eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Operasyon sonucunda 2 bin 38 adet senet, bir adet tabanca, 18 adet fişek ve çok sayıda belge ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 9 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı bilgisi verildi. Dolandırıcılık olaylarıyla mücadele, yetkililer açısından büyük bir önem taşıyor.