Van’da İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Van’da izinsiz bir yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale anında DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, polis kalkanını kırarak engelin üstesinden gelmeye çalıştı.

VALİLİK YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ

Van Valiliği, yürüyüş için izin vermedi. Bu karar üzerine emniyet güçleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Karara karşı sert bir şekilde tepki gösteren Milletvekili Mahmut Dindar, polislerle tartışarak, “Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın” diyerek tepki gösterdi.

ENGELLER AŞILMAYA ÇALIŞILDI

Olaylar sırasında, Milletvekili Dindar’ın polis kalkanını kırma girişimi dikkat çekti. Olayların ardından 17 kişinin gözaltına alındığı bilgisi alındı.