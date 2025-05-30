Van’da Mezarlıkta Yangın Çıktı

DUMANLAR YÜKSELİNCE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesi’ndeki mezarlıkta öğle saatlerinde dumanın yükselmesi dikkat çekti. Dumanı gören çevre sakinleri hemen itfaiyeye durumu bildirdi ve olay yerine birçok ekip yönlendirildi. Yangın, yaklaşık bir saat süren çabaların ardından kontrol altına alındı.

POLENLER YANGINI KOLAYLAŞTIRDI

Yangın, yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı etkileyerek bazı mezarların zarar görmesine neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliği’nde çalışan Veysel Kartal, yangının kontrol altına alınmasının oldukça zor olduğunu açıkladı. Kartal, bölgede bulunan yoğun kavak ağaçlarının havada bol miktarda polen barındırdığını ve bu pamuk benzeri yapıların alevlenmeyi kolaylaştırdığını belirtti. “Haber gelir gelmez hızla olay yerine ulaştık ve yangına müdahale ettik. Ancak kavaklardan yayılan polenlerin çok kolay tutuştuğunu gördük,” diyen Kartal, olası yeni yangınların önlenmesi için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı: “Bu tür yangınların önüne geçmek için özellikle kavak polenlerine karşı daha dikkatli olunmalı.”