Van Gölü’nde Dev Dalgalar Görüldü

BITLIS’TE KAR YAĞIŞINDAN SONRA FIRTINA ETKİ GÖSTERİYOR

Bitlis genelinde dün gerçekleşen yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde Tatvan ilçesinde şiddetli bir fırtınaya dönüşüyor. Güçlü rüzgarın etkisiyle Van Gölü’nün Tatvan kıyısında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, dev dalgaların sahile vurduğu gözlemleniyor. Özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz bölgelerinde dalgaların olağanüstü bir büyüklüğe ulaştığı dikkat çekiyor.

DALGALARA KARŞI VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Bölgede yaşayanlar, kış aylarında sık sık güçlü fırtınalar ile karşılaştıklarını ancak bu seferki dalgaların alışılmışın dışında şiddette olduğunu belirtiyor. Yetkililer, kıyı hattında yaşayan vatandaşlara tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, fırtınanın gün içerisinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade ediliyor.