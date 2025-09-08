Van Gölü’nde Kuşlar Şöleni Var

ERKEK GÖÇMEN KUŞLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ

Van Gölü sahilinde yer alan Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi, büyüleyici manzaralarıyla dikkat çekiyor. Her yıl göçmen kuşların uğrak noktası haline gelen Çelebibağı, yanı sıra Kasımbağı, Gölağzı ve Tekevler mahallelerinin sahillerinde yaklaşık 200 farklı kuş türü konaklıyor. Baharın gelmesiyle birlikte, özellikle flamingoların da aralarında bulunduğu birçok göçmen kuş sulak alanlarda görsel bir şölen sunuyor.

SULAK ALANLARIN KORUNMASININ ÖNEMİ

Van Gölü kıyılarında görülen flamingo, angut, balıkçıl ve yaban ördeği gibi kuş türlerinin bölgedeki ekosistem açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten uzmanlar, sulak alanların korunmasının kuş göçlerinin sürekliliği ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması için kritik olduğunu vurguluyor.

KUŞ GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜLÜYOR

Göle yüzmeye gelen İlyas İşler, “Çelebibağı’na yüzmeye geldik. Bu alanda flamingoları ve çeşitli kuş türlerini gördük. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Böylesine kuş türlerini görmek çok güzel. Herkesi buraya yüzmeye ve kuş türlerini görmeye bekliyoruz” diyor.